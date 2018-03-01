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Fenerbahçe taraftarı stada geldi

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçı için Vodafone Park’a geldi

Fenerbahçe taraftarı stada geldi
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Vodafone Park’ta takımını desteklemek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, stada geldi.


TARAFTARLAR 30 OTOBÜSLE BEŞİKTAŞ'A GELDİ


Kadıköy Ülker Stadyumu’nun olduğu bölgede toparlanan taraftarlar, 30 otobüsle Beşiktaş’a geldi. Polis kontrolünden geçen sarı-lacivertli taraftar, daha sonra stada giriş yaptı.



Taraftarların gelişi sırasında olay yaşanmazken, maça gelen taraftarlar yoğun aramaya tutuldu.


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