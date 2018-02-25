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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a vardı

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya geldi.

25 Şubat 2018, Pazar 16:37
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a vardı
Süper Lig 23. hafta büyük bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını devam ettirmek isteyen Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

15 OTOBÜSLE YOLA ÇIKTILAR


Saat 14.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'ndaki yerini aldı



Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.



 


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