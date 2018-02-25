Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a vardı

Süper Lig 23. hafta
büyük bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını devam ettirmek isteyen Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
15 OTOBÜSLE YOLA ÇIKTILAR
Saat 14.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi
önünde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün
organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'ndaki yerini aldı
Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Erdinç Şahin