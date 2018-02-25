Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a vardı

15 OTOBÜSLE YOLA ÇIKTILAR

Erdinç Şahin

büyük bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını devam ettirmek isteyen Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.önünde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardındanorganize ettiği 15 otobüsleBu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.