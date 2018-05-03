Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahaya çıktı



'KOLAY DEĞİL'



'PUAN KAYBI SÜRPRİZ OLMAZ'

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi

Haber Merkezi

Odaklanmada problem oldu. 11 hafta 16-17 puan kayıp var, 33 puan. Sonraki hafta 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş ve 39 puan Galatasaray olması lazım.Galatasaray'ı ilk hafta aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu. İç saha temel olarak geçen sezondan beri problem çok fazla. Şampiyonluk, başarı denen şey senkronize birbirini tamamlayan bir bütün.Taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası, oyuncu, antrenör... Bu ayakların birbirini tamamlaması gerekiyor. Bu böyle değildi maalesef. Bu da direkt olarak son Beşiktaş maçındaki görüntülerde de esas itibarıyla doğru yapmamız gereken şeyleri sabırla yapma yoluna gittiğimiz vakit tepki başlıyor.Beşiktaş'ın kararı güçlü bir karar. Bunu gerçekleştirmek kolay değil. Yanıldım. Turu bu şekilde geçmenin benim için sevindirici bir tarafı yok. Turu böyle geçeceğime elenmeyi tercih ederdimOyuncular da kendi düzeninden çıkıp bireyselleşmeye başlıyor. O bireyselleşme de bizim takımımız için sıkıntılı bir şey. Deplasman maçlarını bu anlamda daha iyi kontrol edebiliyoruz.İhtimal çok yüksek gözüküyor. Bizim de kalan maçları kazanma halimizde dört takımın da puan kaybı sürpriz olmaz. Kağıt üzerinde bizim fikstürümüz daha kolay. Fikstür dediğimiz şey, kağıt üzerindeki durumlardan ziyade kartlar, inişler çıkışlar etkiliyor. Güçlü takımlar var bu sene. Yabancı sayısının artmış olması, kaliteli yabancıların olması...Ben bir tarafıyla da organizasyonlarını daha iyi görüyorum takımların. Galatasaray ligin lideri, 7 deplasman mağlubiyeti var. Bayağı kolay rastlanır bir durum değil. Fenerbahçe şampiyonluk istiyor ama evinde en çok puan kaybeden takım... Genel olarak gücün artması ve yaygınlaşması olarak değerlendiriyorum ben bunu.