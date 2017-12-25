Fenerbahçe tribünlerinden Mehmet Altunkaynak son yolculuğuna uğurlandı

Güngören
'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün
tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak,
son yolculuğuna uğurlandı. Altunkaynak'ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra çok sayıda Fenerbahçeli
taraftar da katıldı.
Güngören'de önceki akşam Fenerbahçe - Atiker Konyaspor
maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak,
son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Altunkaynak'ın cenazesi, Güngören'de bulunan Kuyuluk Camii'ne getirildi. Kalabalık avluya sığmayınca Mehmet Altunkaynak'ın cenazesi cami dışında kılındı. Cenaze namazı öncesi Altunkaynak'ın ağabeyi Hakan Altunkaynak, taziyeleri kabul etti.
Tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak öldürüldü
Cenaze namazının ardından Altunkaynak için dualar edildi. Ardından Mehmet Altunkaynak'ın cenazesi, defnedilmek üzere Habipler'deki Yayla Mezarlığı'na götürüldü. Altunkaynak'ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da katıldı.
Erdinç Şahin