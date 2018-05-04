Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe ve Akhisarspor arasında Türkiye Kupası finali 10 Mayıs Perşembe günü oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

04 Mayıs 2018, Cuma 15:27
Fenerbahçe ve Akhisarspor arasında Türkiye Kupası finali 10 Mayıs Perşembe günü oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacağını duyurdu.

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Arda Turan yandı! İşte o madde!

Arda Turan yandı! İşte o madde!

EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?

EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?
Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?
Fatih Terim'in zor kararı...

Fatih Terim'in zor kararı...
Roberto Soldado: Finali hak ettik

Roberto Soldado: Finali hak ettik
Nabil Dirar takıma katıldı

Nabil Dirar takıma katıldı
Manchester United, Talisca için ısrarcı

Manchester United, Talisca için ısrarcı
Fernandao hava yolları

Fernandao hava yolları
Koscielny, Dünya Kupası’nda yok

Koscielny, Dünya Kupası’nda yok
Galatasaraylı Tarık Çamdal yeni arabasıyla görüntülendi!

Galatasaraylı Tarık Çamdal yeni arabasıyla görüntülendi!