Fenerbahçe ve Akhisarspor arasında Türkiye Kupası finali 10 Mayıs Perşembe günü oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası
final müsabakasının 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacağını duyurdu.
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
Teleset Mobilya Akhisarspor
ile Fenerbahçe
'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.
Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.
Erdinç Şahin