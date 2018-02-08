Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım yeniden PFDK'da

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TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ın, kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.Açıklamada, Beşiktaş'ın da Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.PFDK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin, sarı-lacivertli kulübe de 300 bin lira para cezası vermişti.AA