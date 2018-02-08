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Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım yeniden PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti

08 Şubat 2018, Perşembe 21:11
Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım yeniden PFDK'da
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ın, kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın da Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

PFDK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin, sarı-lacivertli kulübe de 300 bin lira para cezası vermişti.

AA


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