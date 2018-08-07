Fenerbahçe ve Benfica yönetimleri bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica’nın anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, İngilizce yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon’dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, harika bir kültürü ve güçlü bir markası olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı ve samimi dostluğumuzu sunuyoruz. Sıcak ve içten misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve İstanbul’da sizi ağırlamayı bekliyoruz.

'BENFICA'YLA KARŞILAŞMAKTAN ONUR DUYUYORUM'

Fenerbahçe’nin başkanı olarak futbol takımının ilk resmi maçında Benfica ile karşılaşmaktan onur duyuyorum. Benfica’ya harika bir 2018-19 sezonu ve başarılarının devamını diliyorum. En derin saygılarımızla"

DHA



