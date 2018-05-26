Fenerbahçe Volkan Demirel'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesi halinde Volkan Demirel'le devam edecek. Aziz Yıldırım yönetiminin Volkan Demirel'e 2 yıllık yeni sözleşme önereceği belirtildi.
40 yaşına kadar Fenerbahçe forması giymek istediğini söyleyen Volkan Demirel’in sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli file bekçisi, yeni mukavele için kongrenin bitmesini bekliyor.
Ancak Aziz Yıldırım Yönetimi’nin, Volkan’la ilk teması kurduğu öğrenildi. Yıldırım’ın seçilmesi halinde, başarılı kaleciye 2 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği belirtildi. Sezona kötü başlayan Volkan, sonradan toparlanmış ve önemli kurtarışlarla takımını yarışta tutmuştu.
(Fanatik)