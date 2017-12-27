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Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi (Maç özeti)

25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 75 - 59'luk skorla galip ayrılarak tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

27 Aralık 2017, Çarşamba 20:14
Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi (Maç özeti)
Yakın Doğu Üniversitesi'nin kupayı kaldırdığı an



MAÇ ÖZETİ

4.PERİYOT: Fenerbahçe 59 - 75 Yakın Doğu Üniversitesi

3.PERİYOT: Fenerbahçe 41 - 59 Yakın Doğu Üniversitesi

2.PERİYOT: Fenerbahçe 31 - 39 Yakın Doğu Üniversitesi (İlk yarı)

1.PERİYOT: Fenerbahçe 12 - 13 Yakın Doğu Üniversitesi


EN ÇOK FİNAL OYNAYAN TAKIM FENERBAHÇE 


Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla 19. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürürken, Yakın Doğu Üniversitesi ise ilk kez kupa mücadelesine çıktı ve sahadan galip ayrılarak tarihnde ilk kez kupanın sahibi oldu.


EN FAZLA KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE


Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'nin 11, Galatasaray'ın 8, Adana BOTAŞ'ın 2, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin de birer şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kezle en fazla kazanan takım oldu.  Galatasaray’ı 1998-1999 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında rakiplerini mağlup ederek kupa sayısını 11‘e çıkardı.
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