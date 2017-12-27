Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi (Maç özeti)

4.PERİYOT:

3.PERİYOT:

2.PERİYOT:

1.PERİYOT:



EN ÇOK FİNAL OYNAYAN TAKIM FENERBAHÇE



EN FAZLA KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE

Haber Merkezi

Fenerbahçe 59 - 75 Yakın Doğu ÜniversitesiFenerbahçe 41 - 59 Yakın Doğu ÜniversitesiFenerbahçe 31 - 39 Yakın Doğu Üniversitesi (İlk yarı)Fenerbahçe 12 - 13 Yakın Doğu ÜniversitesiFenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla 19. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürürken, Yakın Doğu Üniversitesi ise ilk kez kupa mücadelesine çıktı ve sahadan galip ayrılarak tarihnde ilk kez kupanın sahibi oldu.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'nin 11, Galatasaray'ın 8, Adana BOTAŞ'ın 2, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin de birer şampiyonluğu bulunuyor.Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kezle en fazla kazanan takım oldu. Galatasaray’ı 1998-1999 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında rakiplerini mağlup ederek kupa sayısını 11‘e çıkardı.