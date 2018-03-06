Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

AYAKKABI GİYMEYE BAŞLADI

Erdinç Şahin

Hastanede yapılan kontrollerde'nin kiralık futbolcusuayak başparmağındaki ödemin hızla iyileştiği belirtildi.kulübü detedavi sürecini yakından takip ediyor. Hollandalı golcü, hafta sonugiderek Tottenham kulübü sağlık heyeti tarafından da kontrolden geçti., havuz egzersizlerine başladı, ayrıca ayağındaki özel ayakkabıyı da çıkartarak normal ayakkabı giymeye başladı. Ayak başparmağındaki ödem hızla iyileşen Vincent Janssen’in hedefiderbisine yetişmek için yoğun çaba sarfediyor.gelecek haftadan itibaren saha çalışmalarına başlayacağı gelen haberler arasında.