Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Hastanede yapılan kontrollerde Fenerbahçe
'nin kiralık futbolcusu Vincent Janssen’in
ayak başparmağındaki ödemin hızla iyileştiği belirtildi. Tottenham
kulübü de Janssen’in
tedavi sürecini yakından takip ediyor. Hollandalı golcü, hafta sonu İngiltere’ye
giderek Tottenham kulübü sağlık heyeti tarafından da kontrolden geçti.
AYAKKABI GİYMEYE BAŞLADI
Janssen
, havuz egzersizlerine başladı, ayrıca ayağındaki özel ayakkabıyı da çıkartarak normal ayakkabı giymeye başladı. Ayak başparmağındaki ödem hızla iyileşen Vincent Janssen’in hedefi Galatasaray
derbisine yetişmek için yoğun çaba sarfediyor. Janssen’in
gelecek haftadan itibaren saha çalışmalarına başlayacağı gelen haberler arasında.
Hürriyet
Erdinç Şahin