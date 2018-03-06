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Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe'de ayak başparmağındaki ödem nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Hollandalı golcü Vincent Janssen’den sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Hastanede yapılan kontrollerde Fenerbahçe'nin kiralık futbolcusu Vincent Janssen’in ayak başparmağındaki ödemin hızla iyileştiği belirtildi. Tottenham kulübü de Janssen’in tedavi sürecini yakından takip ediyor. Hollandalı golcü, hafta sonu İngiltere’ye giderek Tottenham kulübü sağlık heyeti tarafından da kontrolden geçti.
 

AYAKKABI GİYMEYE BAŞLADI


Janssen, havuz egzersizlerine başladı, ayrıca ayağındaki özel ayakkabıyı da çıkartarak normal ayakkabı giymeye başladı. Ayak başparmağındaki ödem hızla iyileşen Vincent Janssen’in hedefi Galatasaray derbisine yetişmek için yoğun çaba sarfediyor. Janssen’in gelecek haftadan itibaren saha çalışmalarına başlayacağı gelen haberler arasında.

Hürriyet


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