Fenerbahçe'ye müjdeli haber

ALPER KULÜBEYE

Erdinç Şahin

’de yarın kupa finalinde sahaya çıkacak olan 11 büyük ölçüde şekillendi. Durumu en çok merak edilen isim’dı. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu sakatlığı nedeniyle ligdekarşısında görev yapamadı.Dirar, tamamen iyileşti ve final için hazır. 32 yaşındaki futbolcu,karşısında takıma geri dönecek veyeniden kulübeye gönderecek.bunun dışında değişiklik yapması bekleniyor.Bursaspor maçında sonradan oyuna girip galibiyeti getiren golü atan Fernandao’nun bu kez 11’de başlama beklentisi vardı. Ancak Kocaman’ın büyük ihtimalle yine’yu tercih edeceği kaydedildi., son haftalarda olduğu gibi yine Janssen ve Valbuena ile birlikte hamle oyuncusu olacak.