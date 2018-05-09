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Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa ve Bursa maçlarını kaçıran Faslı yıldız, kupa finalinde takıma dönüyor.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Fenerbahçe’de yarın kupa finalinde sahaya çıkacak olan 11 büyük ölçüde şekillendi. Durumu en çok merak edilen isim Nabil Dirar’dı. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu sakatlığı nedeniyle ligde Kasımpaşa ve Bursaspor karşısında görev yapamadı.
 

ALPER KULÜBEYE


Dirar, tamamen iyileşti ve final için hazır. 32 yaşındaki futbolcu, Akhisar karşısında takıma geri dönecek ve Alper Potuk’u yeniden kulübeye gönderecek. Aykut Kocaman’ın bunun dışında değişiklik yapması bekleniyor.

Bursaspor maçında sonradan oyuna girip galibiyeti getiren golü atan Fernandao’nun bu kez 11’de başlama beklentisi vardı. Ancak Kocaman’ın büyük ihtimalle yine Soldado’yu tercih edeceği kaydedildi. Fernandao, son haftalarda olduğu gibi yine Janssen ve Valbuena ile birlikte hamle oyuncusu olacak.


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