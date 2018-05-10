Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi! Eljif Elmas...

KİRALIK TEKLİF YAPILACAK

HEDEF DEVLER LİGİ

ARTIK A MİLLİ

Erdinç Şahin

Makedonya’da sezonu şampiyon tamamlayan’ı kadrosuna katmaya karar verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, oyuncuyu kiralamak için düğmeye bastı.haberine göre;genç yıldızıülkesinden talipli çıktı. Sarı-Lacivertli ekibin sezon başındabüyük umutlarla transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu,yönetimindeki ekipte beklediği forma şanslarını bulamadı.Makedonya’da sezonu şampiyon olarak noktalayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak olan Skendija’nın, Eljif Elmas’ı kadrosuna katmaya karar verdiği öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki durumunu da göz önünde bulunduran Makedon yöneticilerin yakın bir zamanda Fenerbahçe’nin kapısını çalacakları belirlendi.Şampiyonlar Ligi kulvarı için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Skendija Kulübü’nün, 18 yaşındaki milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği tespit edildi. Geçici bir transfer için teklifini hazırlayan Makedon ekibinin, sarı-lacivertli ekibe bu yönde bir öneride bulunacağı belirtildi.Makedonya U-19 Milli Takımı forması giyen ve son milli arada burada gösterdiği performansla ülkesinde bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas, A Milli Takım için gün sayıyor. Makedonya A Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelov, oyuncunun genç milli takımdaki performansının ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda başlayacak UEFA Uluslar Ligi için Elmas’ı, A Milli Takım kadrosuna alacağını açıklamıştı.