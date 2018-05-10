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Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi! Eljif Elmas...

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın son dönemde şans vermediği Eljif Elmas için son dakika teklifi geldi.

Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi! Eljif Elmas...
Makedonya’da sezonu şampiyon tamamlayan SkendijaFenerbahçeli Eljif Elmas’ı kadrosuna katmaya karar verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, oyuncuyu kiralamak için düğmeye bastı.

Skorer'den Onur Dinçer'in haberine göre; Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’a ülkesinden talipli çıktı. Sarı-Lacivertli ekibin sezon başında Rabotnicki’den büyük umutlarla transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu, Aykut Kocaman yönetimindeki ekipte beklediği forma şanslarını bulamadı. 
 

KİRALIK TEKLİF YAPILACAK


Makedonya’da sezonu şampiyon olarak noktalayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak olan Skendija’nın, Eljif Elmas’ı kadrosuna katmaya karar verdiği öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki durumunu da göz önünde bulunduran Makedon yöneticilerin yakın bir zamanda Fenerbahçe’nin kapısını çalacakları belirlendi. 
 

HEDEF DEVLER LİGİ


Şampiyonlar Ligi kulvarı için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Skendija Kulübü’nün, 18 yaşındaki milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği tespit edildi. Geçici bir transfer için teklifini hazırlayan Makedon ekibinin, sarı-lacivertli ekibe bu yönde bir öneride bulunacağı belirtildi. 
 

ARTIK A MİLLİ


Makedonya U-19 Milli Takımı forması giyen ve son milli arada burada gösterdiği performansla ülkesinde bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas, A Milli Takım için gün sayıyor. Makedonya A Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelov, oyuncunun genç milli takımdaki performansının ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda başlayacak UEFA Uluslar Ligi için Elmas’ı, A Milli Takım kadrosuna alacağını açıklamıştı.


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