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Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'den kötü haber! Kritik Alanyaspor maçı öncesi yıldız kaleci kadrodan çıkarıldı

17 Şubat 2018, Cumartesi 18:11
Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku!
Fenerbahçe'de bağırsak enfeksiyonu geçiren kaleci Volkan Demirel, Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı. Bu akşam kalede Carlos Kameni olacak. 
 

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Fenerbahçe,  Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 22.haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. 17 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakanın başlama saati  19.00. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı BeIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.


Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım) Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)


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