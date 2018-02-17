Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku!

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)

Erdinç Şahin

bağırsak enfeksiyonu geçiren kaleci, Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı. Bu akşam kalede Carlos Kameni olacak.Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 22.haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. 17 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakanın başlama saati 19.00. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı BeIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.