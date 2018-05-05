Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK

TRİBÜNLERİ HEYECANLANDIRIR

Erdinç Şahin

Ligde pazar günüile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.'e şampiyonluk kazandıran Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini dönemlerinde anahtar futbolcular arasında yer aldığını söyledi. Guardiola, Toure'nin 9 Mayıs Çarşamba günü Brighton ile oynayacakları lig maçında son kez Manchester City formasını giyeceğini kaydetti.Yeniden başkan seçilmesi durumunda çok iyi bir kadro kuracağının sözünü veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şimdiden kolları sıvadı. Fakat birçok ülkede transfer çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler'in bu kez yıldız ayağına geldi!.. Yaya Toure'nin menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi...Sezon sonu'den ayrılacak Fildişili yıldıza takım arayan menajer'un geçtiğimiz hafta Sarı-Lacivertliler ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede sözleşme süresi ve şartları konuşuldu...İlerlemiş yaşına rağmen halen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan, tribünleri heyecanlandıracak bir isim. Tek soru işareti ise yıldız futbolcunun son iki sezonda fazla forma şansı bulamaması.(FOTOMAÇ)