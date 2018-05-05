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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda ayrılıyor.

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Ligde pazar günü Huddersfield Town ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.

Guardiola, Toure'nin Manchester City'e şampiyonluk kazandıran Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini dönemlerinde anahtar futbolcular arasında yer aldığını söyledi. Guardiola, Toure'nin 9 Mayıs Çarşamba günü Brighton ile oynayacakları lig maçında son kez Manchester City formasını giyeceğini kaydetti.

Yeniden başkan seçilmesi durumunda çok iyi bir kadro kuracağının sözünü veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şimdiden kolları sıvadı. Fakat birçok ülkede transfer çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler'in bu kez yıldız ayağına geldi!.. Yaya Toure'nin menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi...
 

BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK


Sezon sonu Manchester City'den ayrılacak Fildişili yıldıza takım arayan menajer Dimitri Celuk'un geçtiğimiz hafta Sarı-Lacivertliler ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede sözleşme süresi ve şartları konuşuldu...
 

TRİBÜNLERİ HEYECANLANDIRIR


İlerlemiş yaşına rağmen halen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure, tribünleri heyecanlandıracak bir isim. Tek soru işareti ise yıldız futbolcunun son iki sezonda fazla forma şansı bulamaması.

(FOTOMAÇ)


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