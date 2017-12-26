Fenerbahçe'yi Giuliano ve Valbuena sırtladı

GOLCÜLER ORTA SAHADAN

Erdinç Şahin

, son yıllarda forvet hattında yaşanan kriz nedeniyle çifte transfer yapmıştı. Önce Villarreal’denkadrosuna katan yönetim daha sonrakiralamıştı. Her iki forvet de gol yollarında bekleneni veremedi. Soldado 3, Janssen ise sadece 2 kez ağları sarstı.Golcülerin açığını, orta saha oyuncuları kapattı. Bu konuda en çok ön plana çıkan isimler ise Giuliano ile Mathieu Valbuena oldu. Giuilano, ilk haftalar sevmediği sağ kanatta oynadı ve verimli olamadı. Ancak Sambacı, forvet arkasına geçince adeta coştu. Brezilyalı futbolcu ilk yarıyı 8 gol ve 1 asistle noktaladı.Son haftalarda kulübeye mahkum kalan Valbuena da buna rağmen hem golleri hem de asistleriyle ön plana çıktı. Fransız futbolcu 5 kez fileleri sarsarken, 6 golün de hazırlayıcısı oldu. Bu ikilinin skor yönünde yaptıkları katkılar, Fenerbahçe’nin devre arasına zirve yarışının içinde girmesini sağladı.