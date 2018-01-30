Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm! FB TV Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Erdinç Şahin

'deolarak görev yapanmotosiklet kazası geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Ağır şekilde yaralanantüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.32 yaşındakisaat 23.30 sıralarında motosikleti ile otomobile çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.'un evli ve iki çocuk babasıydı.Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı.Açıklama şöyle: "Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun’un geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mesut Koygun’un cenazesi, 30.01.2018 Salı günü Karamürsel Merkez Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhum Mesut Koygun’a Allah’tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."