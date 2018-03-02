Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe yöneticisinden olay Quaresma tweeti!

Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif, resmi Twitter hesabından, Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili yapılan bir paylaşımı retweet edip takipçileriyle paylaştı.

Fenerbahçe yöneticisinden olay Quaresma tweeti!
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçta kavga nedeniyle kırmızı kart gören, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yla ilgili bir tweeti takipçileriyle paylaştı.
 
İşte o tweet;
 
Kosif, resmi Twitter hesabından; "Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp "tutmayın beni" ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye,erkek demeye bin şahit lazım." şeklinde yapılan paylaşımı retweet etti. Feberbahçeli yöneticinin PFDK'ya sevk edilme ihtimali var.


 

MELO'YA 2 MAÇ CEZA VERİLMİŞTİ

 
PFDK, daha önce Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun Twitter adresinden Aziz Yıldırım'a edilen küfrü retweet etmesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 2 maç ceza vermişti.

(Skorer)
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a büyük jest!

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a büyük jest!
Aykut Kocaman’dan Çarşı Grubu’na ders gibi cevap

Aykut Kocaman’dan Çarşı Grubu’na ders gibi cevap
ABD'deki kalkış yarışı NHRA'da feci kaza

ABD'deki kalkış yarışı NHRA'da feci kaza
Ziraat Türkiye Kupası hani 'Süt Kupası'ydı

Ziraat Türkiye Kupası hani 'Süt Kupası'ydı
James Rodriquez, porno yıldızlarını takipte

James Rodriquez, porno yıldızlarını takipte
Talisca, Benfica'yla sözleşme imzalamasıyla ilgili açıklamada bulundu

Talisca, Benfica'yla sözleşme imzalamasıyla ilgili açıklamada bulundu
Aykut Kocaman'dan çok sert açıklamalar

Aykut Kocaman'dan çok sert açıklamalar
Beşiktaş - Fenerbahçe maçından kareler

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından kareler
Fenerbahçe'de Alper Potuk kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Alper Potuk kırmızı kart gördü
Badou Ndiaye'den Galatasaray açıklaması

Badou Ndiaye'den Galatasaray açıklaması
Dusko Tosic hakkında takipsizlik kararı

Dusko Tosic hakkında takipsizlik kararı