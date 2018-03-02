Fenerbahçe yöneticisinden olay Quaresma tweeti!

MELO'YA 2 MAÇ CEZA VERİLMİŞTİ

Erdinç Şahin

'nin 2-2 berabere kaldığı maçta kavga nedeniyle kırmızı kart gören, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yla ilgili bir tweeti takipçileriyle paylaştı.Kosif, resmi Twitter hesabından; "Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp "tutmayın beni" ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye,erkek demeye bin şahit lazım." şeklinde yapılan paylaşımı retweet etti.yöneticinin PFDK'ya sevk edilme ihtimali var.PFDK, daha önce Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun Twitter adresinden Aziz Yıldırım'a edilen küfrü retweet etmesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 2 maç ceza vermişti.(Skorer)