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Fenerbahçe yönetimi duruma el koyuyor!

Aziz Yıldırım ve kurmayları protestoların Bursa galibiyetine gölge düşürmesine seyirci kalmayacak.

Fenerbahçe yönetimi duruma el koyuyor!
Bursaspor karşısında gelen galibiyete rağmen taraftarların bazı futbolcuları protesto etmesi Fenerbahçe camiasında adeta deprem etkisi yarattı. Mücadelenin ardından verdikleri demeçlerde yaşadıkları moral bozukluğu yüzlerine yansıyan teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncuları ayağa kaldırmak adına yönetim duruma el koyma kararı aldı. 
 
Aykut Hoca’nın istifa sinyali vermesi işin ciddiyetinin ne boyutlarda olduğunu gözler önüne sererken, başkan Aziz Yıldırım kurmaylarına, “Bu durumu düzeltmeliyiz” mesajını yolladı. Kolları sıvayan idareciler, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde tesislere gidip teknik kadro ve oyuncularla konuşmalar yapacak.
 

İKİ KUPA VURGUSU

 
Akhisar karşılaşmasının öneminden bahsedecek olan sarı-lacivertli yetkililer, “Siz şu an için tüm eleştirilere kulaklarınızı kapatın. Protestolara en iyi cevabı vermek sizin elinizde. Siz sahaya çıkın ve futbolunuzla herkesi kendinize alkışlatın. 
 
Ortada iki kupa var. Ve bu ikisine de aday olan tek takım biziz. Başarı geldikçe taraftarınız da sizi sahiplenip, arkanızda duracak. Lig için de hala şansımız var. Biz neler gördük. Şampiyonluk imkansız değil” sözleriyle kara bulutları dağıtmaya çalışacaklar.

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