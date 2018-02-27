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Fenerbahçe yönetimi faturayı kesti: Aykut Kocaman!

Fenerbahçe'de yönetim 3-1'lik derbi mağlubiyetinin ardından faturayı kesti. Fenerbahçe’de, Beşiktaş karşısında alınan 3-1’lik yenilgiden çok etkisiz oyun ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın performansı tartışıldı.

Fenerbahçe yönetimi faturayı kesti: Aykut Kocaman!
Aykut Kocaman'ın geç hamle yapması en çok eleştirilen konu oldu. İlk devreyi 1-0 önde kapatan takım, siyah-beyazlıların ciddi baskısı altında olmasına rağmen golü yemeden devreyi bitirmeyi başardı. Teknik Direktör Aykut Kocaman da durumun farkındaydı. Oyun kontrolü kaybedilse de savunma işini yapıyordu. Devre arasında takımın dinlenmesi sonrası ikinci yarıda herkesin toparlanacağı düşünüldü.
 

VİDA'NIN KAFASI, PLANLARI BOZDU


Erken yapılacak bir hamlenin ters etkisi söz konusu olabilirdi. Taşları yerinden oynatıp rakibe geniş alan bırakmaktan çekinen Kocaman, mevcut takım ile 60’a kadar devam edip ardından Valbuena hamlesini yapmayı planladı. Ancak Beşiktaş’ın 49’da Vida ile bulduğu gol sonrası Kocaman’ın tüm planları alt üst oldu. İkinci yarıda baskıyı kırabileceklerini düşünen Kocaman yanıldı ve ilk dakikalarda kalesinde de golü gördü. Savunmada yapılan yerleşim hatası sonrası Vida bomboş kaldı.

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İŞLER DEĞİŞTİ AMA PLANA SADIK KALINDI


Kocaman, bu tip toplarda yerleşik savunmasına çok güveniyordu. Bir anlamda gol hiç beklemediği bir pozisyonda geldi. Buna rağmen teknik heyet maç öncesi yaptığı taktik plana bağlı kaldı. Golü 48’de yese de ilk değişikliği 61’de yaptı.

Yönetim, bu maçtaki mağlubiyette teknik heyetin hamlelerde geç kalmasının etkili olduğunu düşünüyor. Ancak bu sonuca rağmen takımın bir an önce toparlaması ve yarışa devam etmesinin önemli olduğunu bilen yöneticilerin eleştirileri bu nedenle çok sınırlı kaldı.

(Milliyet)


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