Fenerbahçe Zalgiris Kaunas maç özeti izle! Fenerbahçe gurur yaşattı

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da dün akşam efsane bir karşılaşma vardı. Yarı finalde Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe maçı baştan sona üstün götürdü. Ali Muhammed'in (Bobby Dixon) yıldızlaştığı mücadele, 76-67 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-Lacivertli ekip üst üste 3. kez finale yükselmiş oldu. Türk halkının müthiş bir guru yaşadığı mücadeleyi izleyemeyen sporseverler karşılaşmanın özetini seyretmek için çaba sarf ettiler.









Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas maçının özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.





FENERBAHÇE ZALGİRİS KAUNAS MAÇ ÖZETİ





Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenen Fenerbahçe Doğuş, finale yükseldi.





Karşılaşmaya Wanamaker'in potaya giderek bulduğu sayıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, etkili savunmasıyla saha içi basketi yemediği ilk 4 dakikayı 7-1 önde geçti. İlk saha içi basketini 6. dakika içinde Pangos'la bulan Zalgiris karşısında Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 19-13 üstün tamamladı.





İkinci çeyrekte Datome'nin üst üste sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş 12. dakikada farkı 9'a çıkardı: 24-15. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, Vesely'nin üst üste smaçlarıyla 15. dakikada farkı 12 sayıya (32-20) yükseltti. Hücumda temposunu artıran Zalgiris, farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 39-33 önde gitti.





Üçüncü çeyreğe de takımlar kötü hücum performansıyla başladı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın 26. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 48-37. Aynı dakikada Kalinic'in sayısıyla farkı 13 sayıya (50-37) yükselten Fenerbahçe Doğuş karşısında Zalgiris, Toupane'nin üst üste basketleriyle 11-0 seri yakaladı ve farkı uzun bir aradan sonra 2 sayıya kadar indirdi: 50-48. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna Ali Muhammed'in skor katkısıyla 54-50 önde girdi.





Son çeyrekte Ali Muhammed'in üstün oyunu ve üst üste attığı 3 sayılık basketlerle Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkardı: 62-52. Maçı bırakmayan Zalgiris, Pangos'un etkili oyunuyla farkı 38. dakikada 6 sayıya indirdi: 68-62. Son bölümde Sloukas-Wanamaker-Ali Muhammed ile aynı anda 3 oyun kurucuyla oynayan Fenerbahçe Doğuş, hata yapmadı ve sahadan 76-67 galip ayrılarak finalist oldu.





Salon: Stark Arena





Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya)





Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Guduric, Kalinic 2, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 4, Sloukas 14, Ali Muhammed 19, Melli 4, Thompson, Datome 16, Nunnally





Zalgiris Kaunas: Pangos 16, Toupane 6, Ulanovas 7, Jankunas 4, Davies 12, Kavaliauskas 5, Udrih 2, Milaknis, Micic 5, White 10





1. Periyot: 19-13





Devre: 39-33





3. Periyot: 54-50