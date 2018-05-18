THY EuroLeague (Avrupa Ligi) dörtlü finalinde bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Fenerbahçe, 4'lü finalde zorlu rakibini eleyerek finale çıkmak istiyor. Öte yandan 4'lü finalin diğer maçı ise CSKA Moskova - Real Madrid arasında gerçekleşecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas maçı bu akşam saat 19.00'da Stark Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak. Final ise 20 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de gerçekleşecek.

BEIN SPORTS HABER UYDU FRAKANS BİLGİLERİ





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Yine iddialıyız





Ancak Zalgiris’in karşısında Obradovic önderliğinde, tecrübe kazanmış bir şampiyon Fenerbahçe duruyor. Yeni sezonda iskelet kadro bozuldu ancak yeni gelenler uyum sağladı. Yani Fenerbahçe, hem tecrübesi, hem yetenekli oyuncuları hem de geniş rotasyonuyla yine çok iddialı... Buna Avrupa’nın en iyi antrenörü Obradovic eklenince de durum daha da umut verici.





Tarihi yarı final...





Euroleague’de tarihi bir yarı final mücadelesi yaşanacak. Avrupa’nın 1 numaralı kupasını en çok kazanan oyuncusu Sarunas Jasikevicius (4 kez) ile en çok kazanan antrenörü Zeljko Obradovic (9 kez) karşı karşıya gelecek. Zalgiris Kaunas’ı buralara kadar getiren Jasikevicius belki antranörlük kariyerinde ilk kez Final-Four tecrübesi yaşacak ancak oyunculuk yıllarında tam 4 defa bu kupayı kazanmayı başardı. Tabii şimdi onu farkıl bir sınav bekliyor. Karşısında eski antrenörü ve bu işin piri; Obradovic var.





3 takım değişmedi





Final - Four'da geçen sezonki 3 takım değişmedi. Geçen sezon da bu seviyede yer alan Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ve CSKA Moskova, tekrar Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Bu takımların arasında Yunan ekibi Olympiakos'un yerine Litvanya'dan Zalgiris girdi.





Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris'in 11. randevusu Final-Four'da





Fenerbahçe Doğuş, Final - Four'da'daki rakibi Zalgiris'le bu organizasyonda 11. kez mücadele edecek. Rakibiyle bugüne dek 10 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, bu maçların 7'sini kazandı. Zalgiris, sarı-lacivertli takımı sadece 3 kez mağlup edebildi. Bu sezon iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları kazandı.





Obradovic, Jasikevicius'a karşı üstün





Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'in Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Obradovic, aktif basketbol hayatında eski oyuncusu olan Jasikevicius'la başantrenörlük kariyerinde 4 kez karşılaştı. İki başantrenörün daha önceki 4 karşılaşması da Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris maçlarında oldu. Bu karşılaşmalarda Obradovic, eski öğrencisine karşı 3 galibiyet alırken, 1 yenilgi yaşadı.





Fenerbahçe Doğuş’un hedefi yine zirve





Basketbol Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da mücadele edecek Fenerbahçe Doğuş, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için sahaya çıkacak. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 18-20 Mayıs’ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye’den Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra Rusya’nın CSKA Moskova, Litvanya’nın Zalgiris ve İspanya’nın Real Madrid takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.





1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 12. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017’nin ardından üst üste dördüncü kez Final-Four'da yer alacak. Geçen sezon kupayı İstanbul’da havaya kaldırarak Avrupa’nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, unvanını korumaya çalışacak.





Üst üste kazanan 4. takım olma yolunda





Fenerbahçe Doğuş, kupayı kazanması durumunda bu organizasyonda Final-Four tarihinde üst üste mutlu sona ulaşan 4. takım unvanını alacak. İlki 1988 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda kupayı üst üste 2 yıl kazanan sadece 3 takım oldu. Bu başarıyı Yugoslavya’dan Jugoplastika (1989-1990), İsrail’den Maccabi (2004-2005) ve Yunanistan’dan Olympiakos (2012-2013) yakaladı. Sarı-lacivertliler, Belgrad’da zafere uzanarak bu alanda da tarihe geçmeye çalışacak. Öte yandan 9 defayla bu turnuvayı en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic’in kariyerinde üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunmuyor. Obradovic de kariyerinde bir ilki yaşamak için Dörtlü Final’de boy gösterecek.





Normal sezonu 2. tamamladı





Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da normal sezonu 21 galibiyetle 2. sırada bitirdi. Son şampiyon olarak başladığı sezonu iyi geçiren sarı-lacivertliler, sadece 9 yenilgi aldı.





Play-off’ta Baskonia’yı geçti





Normal sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, play-off’ta İspanya’nın Baskonia takımıyla eşleşti. Saha avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, İstanbul’daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89’luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçti. İspanya’da oynanan serinin üçüncü maçını Fenebahçe Doğuş, 88-83 kaybetti ve Baskonia, Dörtlü Final için umutlandı. Rakibinin umutlarını dördüncü maçta söndüren sarı-lacivertliler, deplasmanda 92-83 kazanarak seriyi 3-1’e getirdi ve adını Dörtlü Final’e yazdırdı.





Jan Vesely en iyi ilk 5’te





Fenerbahçe Doğuş’ta bu sezon diğer takım arkadaşlarına göre ön plana çıkan isim Çek pivot Jan Vesely oldu. Bir sezon aranın ardından Avrupa Ligi’nde sezonun en iyi ilk 5’ine seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Bu sezon sarı-lacivertli ekibin oynadığı 33 maçın 32’sinde forma giyen Vesely, 12,9 sayı ortalaması yakaladı. Takımının en fazla ribaunt alan ismi olan Vesely, bu istatistikte de 5,2 ortalamayla mücadele etti.





Başantrenör Zeljko Obradovic, bu sezon oyuncularının büyük bir bölümünden iyi verim aldı. Sarı-lacivertlilerde 4 isim, çift haneli sayı ortalamasıyla oynadı. Takımın sayı lideri Vesely’i, Brad Wanamaker 11,3, Kostas Sloukas ve James Nunnally ise 10’ar sayı ortalamayla takip etti. Yunan oyun kurucu Sloukas, 5,5 asist ortalamasıyla sezonun bu alanda en iyi 5. ismi oldu.





Fenerbahçe'nin kadrosu





Dünyaca ünlü Sırp başantrenör Zeljko Obradovic’in çalıştırdığı Fenerbahçe Doğuş’un kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor: Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Barış Hersek, Egehan Arna, Sinan Güler (Türkiye), Brad Wanamaker, Jason Thompson, James Nunnally (ABD), Marko Guduric, Nikola Kalinic (Sırbistan), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çekya), Nicola Melli, Luigi Datome (İtalya).





Sezonun sürpriz takımı Zalgiris





Basketbol THY EuroLeague’de Dörtlü Final’e kalarak sezonun önemli sürprizlerinden birine imza atan Litvanya temsilcisi Zalgiris, çıkışını sürdürerek tarihindeki ikinci şampiyonluğa imza atmaya çalışacak.





Basketbol THY EuroLeague’de Dörtlü Final’e kalarak sezonun önemli sürprizlerinden birine imza atan Litvanya temsilcisi Zalgiris, çıkışını sürdürerek tarihindeki ikinci şampiyonluğa imza atmaya çalışacak. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yarın başlayacak ve Türkiye’den Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra Rusya’nın CSKA Moskova ile İspanya’nın Real Madrid takımlarının yer aldığı Dörtlü Final’e katılacak Zalgiris, bu sezon bütün dikkatleri üzerine çekti. Sezonun en düşük bütçeli iki takımından biri olan Zalgiris, başantrenör Sarunas Jasikevicius’la rüya gibi dönem geçiriyor. Normal sezonu 6. sırada bitirerek play-off biletini kapan Litvanya temsilcisi, çeyrek finalde ise saha avantajı olmamasına rağmen Yunan ekibi Olympiakos’u elemekte zorlanmadı.





Olympiakos’a sahasında maç kaybetmeyen deplasmanda ise rakibini bir kez yenen Zalgiris, seriyi 3-1 kazanarak adını Dörtlü Final’e yazdırdı.





19 yıl sonra Dörtlü Final





Zalgiris, 19 yıl aradan sonra tekrar Dörtlü Final’e kalmayı başardı. Tarihindeki ilk Dörtlü Final’ini 1999 yılında Almanya’da Münih’te oynayan Zalgiris, finalde İtalyan ekibi Kinder Bologna’yı yenerek zafere ulaştı. Daha sonra Dörtlü Final’e bir daha gelemeyen Zalgiris, son çeyrek finalini ise 2000-2001 sezonunda oynamıştı. Başantrenör Jasikevicius’la adeta küllerinden yeniden doğan Zalgiris’in rakibi ise Fenerbahçe Doğuş olacak.





Jasikevicius’un büyük başarısı





Basketbolculuk döneminde Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, başantrenörlük kariyerine de müthiş başladı. Aktif basketbolu 2014’te Zalgiris’te bıraktıktan sonra bu takımda 2 yıl asistan koçluk yapan Litvanyalı Jasikevicius’a, 2015-2016 sezonun ortasında başantrenörlük görevi verildi. Takımıyla geçen sezon play-off şansını son ana kadar kovalayan ancak başarılı olamayan 42 yaşındaki başantrenör, kimsenin şans tanımadığı ekibini bu sezon Dörtlü Final’e kadar getirdi. Sarunas Jasikevicius ayrıca takımın geride kalan 2 sezonda da Litvanya’da şampiyonluğa taşıdı.





Fenerbahçe’de oynadı, Obradovic’le şampiyon oldu





Sarunas Jasikevicius, basketbolculuk döneminde Fenerbahçe’de de forma giydi. Sarı-lacivertli takımla 2011 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Jasikevicius, Obradovic’le ise 2009 yılında Avrupa’nın zirvesine çıktı. Kariyerinde 3 farklı takımla THY Avrupa Ligi’ni kazanan Jasikevicius, 2009’da Panathinaikos’ta başantrenör Obradovic’le Avrupa’nın bir numaralı kupasını havaya kaldırdı.



