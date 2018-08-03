Fenerbahçe'de Andre Ayew ve Mehmet Topal'ın durumları kritik
7 Ağustos'ta Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi için ilk maç mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Andre Ayew'de sorun var.
Josef de Souza'nın cezası nedeniyle Benfica maçında orta sahada oynamasına kesin gözüyle bakılan Topal ve kanatlara büyük güç katması beklenen yeni transfer Andre Ayew, Cagliari'yle oynanan hazırlık maçında bileklerine darbe aldılar.
İki oyuncu da bugün tedbir amaçlı idmana çıkmadılar. Topal ve Ayew'in Benfica'yla oynanacak ilk maça yetişitirilmelerine çalışılıyor.
TAKIM 2 GÜN ÖNCEDEN LİZBON'A GİDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe pazar günü Lizbon'a gidecek. Teknik direktör Cocu'nun, takımın şehir havasına daha kolay alışması için böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Yusuf Dursun-Fanatik