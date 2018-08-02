Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Swansea takımından 1 yıllığına 1.5 milyon Euro karşılığında kiraladığı Andre Ayew transferinde oyuncunun babası Abedi Pele'nin de 850 bin Euro komisyon aldığı iddiası tartışma yarattı. Ayew'in babasının aldığı komisyon hakkındaki haberler çıkması üzerine taraftarlar, ödenen yüksek ücrete sosyal medyadan itiraz etti.

RAKAMI YÜKSEK BULDULAR

Ayew'in babası Abedi Pele'nin aldığı 850 bin Euro'luk komisyonu fazla bulan Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Verilen komisyon, kiralama ücretinin yarısından fazla", "1 yıl için 850 bin Euro komsiyon abartılı" yorumlarını yaptı..

Takvim