Sarı-Lacivertlilerin Cagliari ile oynadığı hazırlık maçında bileğinden sakatlanan Andre Ayew, takımın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda da yer almadı. Ganalı yıldız, kendisi için düzenlenen özel bir antrenman planıyla çalışırken, 28 yaşındaki futbolcunun salı günü oynanacak Benfica maçında ise sahada olup olmayacağı belirsizlğini koruyor.

Ayew dışında Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Roberto Soldado takımla birlikte çalıştı. Aatıf, Salih ve İsmail Köybaşı da idmanda yer almayan diğer isimler oldu.

Fenerbahçe bugün saat 17.00'de bir antrenman daha yapacak. Yarın sabah ise 09.00'da Atatürk Havalimanı'ndan Lizbon'a hareket edecek.

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynayacağı Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki günün ilk idmanı saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Ardından çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Benfica maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.