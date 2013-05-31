Gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu derhal doldurmak için görüşmelere başlıyor.

BUGÜN GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Başkan Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen listenin en başında yer alan deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli ile bugün masaya oturacak. Tarafların anlaşma sağlaması durumunda Denizli ile sözleşme imzalanacak ve yeni sezon hazırlıkları başlayacak.