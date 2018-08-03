Fenerbahçe Futbol Takımı'nda idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Çetinkaya ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

AA



