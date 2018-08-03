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Fenerbahçe'de Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı açıklandı

03 Ağustos 2018, Cuma 20:16
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Çetinkaya ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

AA


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