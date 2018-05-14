Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe yönetimi Neustadter ve Skrtel'e gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Skrtel'i G. Rangers istiyor. Neustadter'e ise Rusya'dan teklifler var

DEFANSIN LİDERİ MANGALA

Stoper için City'den Fransız oyuncu Mangala, Milan'dan Paletta ve Porto'da forma giyen İspanyol Ivan Marcano isimleri ön plana çıktı. Defansta liderlik Mangala'ya verilecek

​MARCANO SERBEST KALACAK

Bu 3 stoperden İspanyol Marcano'nun sözleşmesi bitiyor. Mangala için kiralama formülü devreye sokulacak. 1 yıl daha sözleşmesi olan Paletta ise uygun bir bonservisle kadroya dahil edilmeye çalışılacak

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