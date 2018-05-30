Fenerbahçe’de kongre için flaş karar! Sandıklar aynı anda sayılacak…

Geçtiğimiz hafta sonu yeni başkanını seçen Galatasaray'ın kongresinde 4803 üye oy kullandı… Oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi. Buna rağmen sayımın tamamlanması, sandıklar tek tek açıldığı için saat 22.00'yi buldu. Pazar günü sandığa gidecek olan Fenerbahçe'de 20 binden fazla üyenin kongreye katılması bekleniyor. Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Durum böyle olunca herkesin aklına, “Bu kadar fazla oyun sayımı sabaha kadar sürer” endişesi düştü.

‘HER SANDIKTA 5 KİŞİ'

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, bu endişeleri giderdi. Küçük, yaptığı açıklamada, “38 sandıkta oy kullanılacak. Her sandıkta 3 kişi oy sayımı için hazır bulunacak. Ayrıca başkan adaylarının ekibinden 1'er kişi olacak. Sandık başına maksimum 700 oy olacak. Üyelerin oy verme işlemi bittikten sonra, vereceğimiz işaretle birlikte sandıklar aynı anda açılacak. Bu sayede sayım kısa sürede tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

‘DİVANI YÖNETMEM İSTENDİ’

Vefa Küçük, stadın içine polis girmeyeceğini, sadece oy hakkı olan üyelerle medya mensuplarının alınacağını söyledi. Küçük, “Her iki aday da kongre divanına benim başkanlık yapmamı istedi. Bundan dolayı mutluyum. Tarafsız bir şekilde görevimi yerine getireceğim” dedi.











