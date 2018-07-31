Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde stoper arayan Fenerbahçe'de çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

KADRO DIŞI!

Manchester City'de gözden çıkarılan Eliaquim Mangala menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Pep Guardiola tarafından ABD kampına götürülmeyen Fransız stoper geçtiğimiz sezon Everton'da kiralık olarak forma giydi. Ancak Ada basınına göre İngiliz kulübü, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Mangala'yı artık kiralamak istemiyor. UEFA anlaşması nedeniyle sadece kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe'nin M.City ile görüşme yapması bekleniyor.

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