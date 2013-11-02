İstanbul'daki Ülker Sport Arena' da gerçekleşen Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Divan Başkanlığı için Vefa Küçük seçildi. Ardından yönetim kurulu ibraya sunuldu.

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O KUPA MASADAYDI

Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar da salona getirildi. Tüm kupalar bir yerde toplandı ancak futbol takımının 2010-2011 sezonunda kazandığı, tartışmalara konu olan şampiyonluk kupası Yönetim Kurulu masasına koyuldu.

YAŞ GÜNÜNDE KONGRE HEYECANI YAŞADI

Başkan Aziz Yıldırım, 61. yaş gününde kongre heyecanı yaşadı. Doğum tarihi 2 Kasım 1952 olan Yıldırım, doğum gününde, Fenerbahçe Kulübü’ne yeniden başkan seçilmek için yarışa girerken üyeler "İyi ki doğdun Başkan" diye tempo tutarak salonda sürpriz yaptılar.

Bu kutlamayı ayağa kalkarak üyeleri selamlayan Yıldırım, salona 2010-1011 sezonu şampiyonluk kupasını da getirtti. Şike sürecine konu olan kupa kongre üyelerinin karşısında yönetim kurulu masasında yer alıyor. Büyük Başkan şeklindeki tezahüratların yanı sıra Mehmet Ali Aydınlar’ı da destekleyen bir grup Aydınlar’ın salona girişinde destekte bulundu.

KAPIDA TOMA BEKLEDİ

Ülker Sport Arena’nın dışında güvenlik güçleri geniş çaplı önlemler alırken, birçok Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da bekletildi. Üyeler, basın mensupları ve tüm katılımcılar X Ray cihazından geçirilirken çevik kuvvet polisi de salınun dışında hazır bekletildi.

DEPLASMANA GİDEN FENERBAHÇELİLERDEN TEZAHÜRAT

Fenerbahçe’nin bu akşam Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan 300 kişilik taraftar grubu kongrenin yapıldığı salonun önünden geçerken durarak "Büyük başkan Aziz Yıldırım" diye tezahürat yaptı.

---KONGREDEN NOTLAR----

-Oylamada bütün başkan adayları Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun kötü şöhrete sahip olmadıkları yönünde görüş bildirdi.

-Kulüp üyeliğinden ihraç edilen Recep Özcan'ın dosyasını tekrar gözden geçirmek üzere Disiplin Kurulu'na sevki oy çokluğuyla reddedildi.

-Fenerbahçe seçimli olağanüstü genel kurulunda ek bütçe oybirliği ile kabul edildi.

-Hulusi Belgü'nün geçici ihracının kaldırılması oybirliğiyle reddedildi. Buna göre Hulusi Belgü başkan adayı olamıyor.

-Fenerbahçe'nin borcunun 463 milyon lira olduğu açıklandı.

-Fenerbahçe Spor Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayları konuşmalarını yapmak için sırayla kürsüye geliyorlar.

-Fenerbahçe Kongresi'nde sürpriz bir şekilde, başkanlığa aday olduğunu açıklayan Barış Aksen konuşmasının sonunda adaylıktan vazgeçtiğini söyledi.

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