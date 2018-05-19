Mathieu Valbuena... Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın ısrarlı talebi üzerine transferi yapıldı. Hatta o dönemler hatırlanırsa Kocaman Fransız yıldız için, “Takımın lideri olacak” ifadelerini kullanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde ne olduysa oldu Kocaman, “Liderim olacak” dediği oyuncusunu gözden çıkardı ve kulübeye mahkum etti.

Valbuena kararı çok eleştirilen Aykut Kocaman, takım sıkıştığında Fransız yıldızı oyuna aldı ve birçok maçın kaderini değiştirdi.

SON MAÇTA 11'DE

Sezonun son maçını mutlaka kazanmak isteyen Fenerbahçe'de Kocaman Valbuena'yı ilk 11'de sahaya sürüyor

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan, Şener, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Alper, Fernandao, Soldado

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i:

Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Jonsson, Vedat, Mehdi, Ömer Ali, Fofana, Jahovic