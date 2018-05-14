Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe, takımı gençleştirme operasyonukapsamında iki yabancıyla yolları ayırma noktasında. Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan ilk isim Carlos Kameni... Kamerunlu kalecinin geçtiğimiz günlerde İspanyol medyasına yaptığı açıklamalar sonrasında üzerinin çizildiği, Kameni'ye 'istediğin takıma gidebilirsin' mesajının iletildiği öğrenildi.

Ancak Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan ve sezon başına da 2.1 milyon Euro garanti ücreti olan 33 yaşındaki Kameni'nin eski takımı Malaga'ya gidebileceği kulislerde konuşuluyor.

SON KARARI SKRTEL VERECEK

Takımdan ayrılması gündemde olan ikinci isim ise Martin Skrtel... İskoç ekibi Rangers'tan teklif alan Slovak stoperin yönetimle bir görüşme yaptığı, kendisi hakkında nasıl bir karar verileceğini sorduğu öğrenildi.

Yönetimin Skrtel'e "Senden memnunuz ancak karar senin. Gitmek istersen bu karara saygı duyarız" yanıtını verdiği bildirildi. Rangers'ın, Skrtel için F.Bahçe'ye 4 milyon Pound'luk bir teklif sunduğu, sarı-lacivertlilerin sezon sonu net yanıtı vereceği gelen bilgiler arasında. 1984 doğumlu Skrtel'in F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.