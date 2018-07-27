Fenerbahçe'de bir süredir devam eden transfer sessizliği Andre Ayew'in duyurulması ve yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesiyle son bulmuştu.

SOLDADO HALA TEK!

Hücum hattında Valbuena, Ayew, Dirar, Giuliano gibi oyuncularla müthiş bir güce ulaşan Sarı Lacivertliler, Janssen transferini de bitirerek Soldado'nun yalnızlığını bitirmek istiyor.

SIRADA SAVUNMANIN GÖBEĞİ VAR

Golcü transferinin yanında bir orta saha bir de stopr arayan Fenerbahçe'de Neustadter-Skrtel ikilisine güven çok az. Bu yüzden mutlaka bir stoper takviyesine ihtiyaç duyuluyor.

FENER TEKLİFİNİ YAPTI

Bu isimlerin başında ise Porto'nun sözleşme uzatmadığı ve serbest bıraktığı Diego Reyes geliyor. 25 yaşındaki Meksikalı stoperin menajerine Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Wilshere ve Bolasie'de olduğu gibi Kanarya'nın rakipler çok ve güçlü... Premier Lig'den Newcastle ve West Ham'ın istediği oyuncu için son olarak Wolverhampton Wanderers da teklif yaptı.

DİZİNDEN SAKATLIK YAŞADI

53 kez Meksika Milli takımı forması giyen Reyes, dizindeki sakatlıktan ötürü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyemedi.

Hakan Ateşler/Fanatik