Transferde bombayı Andre Ayew'i kiralayarak patlatan Fenerbahçe, Hollandalı stoper Sven van Beek'in peşini bırakmıyor.

23 yaşındaki genç Hollandalı için daha önce yaptığı girişimlerden istediği sonucu alamayan Sarı-Lacivertli yönetim Feyenoord kulübüne son bir teklifte bulundu.

Fanatik'in edindiği bilgilere göre Fenerbahçeli yöneticiler, Vaan Bek için Hollanda kulübünün kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çaldı.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun ısrarla istediği van Beek'i kadrosuna katmak isteyen Sarı Kanarya, Feyenoord'dan gelecek yanıtı beklemeye başladı.