Forvet transferinde artık zamanla yarışan Fenerbahçe'de Islam Slimani heyecanı yaşanıyor... Sarı- Lacivertliler, Cezayirli yıldızın transferde mutlu sona çok yaklaştı. Adeta 24 saat mesai yapan sportif direktör Damien Comolli hem Leicester City hem de Slimani'nin menajeriyle pürüzleri büyük oranda giderdi.

​BENFİCA MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ

Yönetimin hedefi, Şampiyonlar Ligi için UEFA'da kadro bildirim tarihi olan 2 Ağustos'a kadar imzaları attırmak. Bu durumda Slimani de hayati önem taşıyan Benfica sınavlarında forma giyecek.

24 SAAT ÖNCE BİR ŞANS DAHA!

Bu hedef tutmazsa B planı devreye girecek. 7 Ağustos'taki ilk Benfica maçından 24 saat önce kadroya 2 isim daha bildirme şansı olan Fenerbahçe en kötü ihtimal Slimani'yi bu şekilde listeye dahil edecek

İLK MAÇTA OYNAMASI ZOR OLUR

Ancak bu durumda yıldız futbolcu takımla en fazla 1 idmana çıkabileceği için Portekiz'deki maçta büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Slimani, Kadıköy'deki rövanşta ise takımdaki yerini alabilecek.

Kaynak: Takvim