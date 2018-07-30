Fenerbahçe'den Wilfried Bony'e Andre Ayew tarifesi
Fenerbahçe, Swansea City'nin kiralama bedeli istemediği Fildişili golcü Wilfried Bony için harekete geçti. İngiliz ekibin yüksek ücretinden kurtulmak istediği 29 yaşındaki yıldıza, Andre Ayew'in maliyeti olan 4.7 milyon Euro'yu teklif eden sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Wilfried Bony kabul ederse sağlık raporlarına göre imzalar atılacak.
Andre Ayew'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City, Sarı-Lacivertlilere Fildişili forveti Wilfried Bony'yi de teklif etmişti. Yıllık 7 milyon Euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngilizler, "Alacağı ücret konusunda oyuncuyu ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin" mesajını göndermişti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin ilk olarak soğuk baktığı transferin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi.
ÖNCE KONTROL, SONRA SÖZLEŞME
Sarı-Lacivertlilerin, Ayew için ödediği 4.7 milyon Euro (3.2 yıllık ücret, 1.5 milyon kiralama bedeli) vererek ikna etmeye çalıştığı Bony'den gelecek cevabı beklediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek ve raporların olumlu çıkması halinde imzalar atılacak.
GEÇTİĞİMİZ SEZON LİGDE BONY
15 MAÇ
2 GOL
0 ASİST
711 DAKİKA
(Sabah)