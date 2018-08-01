Cunha'nın transfer edilmesinden sonra Werner ve Augustin'in de arkasında kalan Danimarkalı forvetin, Leipzig'den ayrılmak istediğini yönetimle paylaştığı bildirildi.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Poulsen son olarak Leipzig'in UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Hacken'le oynadığı ve 4-0 kazandığı maçın kadrosuna alınmamıştı. Bu arada Poulsen'e daha önce Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın teklif yaptığı iddiası ise asılsız çıkmıştı.

(Sabah)