Fenerbahçe'den Yussuf Poulsen'e kiralama teklifi

Mesut Özil'in milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında "Almanya'da ırkçılığı hissettim" açıklamasını yapan Yussuf Poulsen için F.Bahçe'nin bir süredir kulübü Leipzig'le görüşme halinde olduğu oraya çıktı.

01 Ağustos 2018, Çarşamba 10:23
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Cunha'nın transfer edilmesinden sonra Werner ve Augustin'in de arkasında kalan Danimarkalı forvetin, Leipzig'den ayrılmak istediğini yönetimle paylaştığı bildirildi.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Poulsen son olarak Leipzig'in UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Hacken'le oynadığı ve 4-0 kazandığı maçın kadrosuna alınmamıştı. Bu arada Poulsen'e daha önce Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın teklif yaptığı iddiası ise asılsız çıkmıştı.

(Sabah)

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