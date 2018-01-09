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Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow Bursaspor'a doğru

Bursaspor, BAE'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Musa Sow'u transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow Bursaspor'a doğru
Bursaspor’da ligin ikinci yarısında gol yollarında daha etkili olabilmek için transfer gündeminin bir numaralı ismi olan Moussa Sow’da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yeşil-beyazlı takım, 31 yaşındaki futbolcu için yarım sezonluk 750 bin Euro teklif etti ve beklemeye geçti. Bu gelişmenin ardından golcü futbolcunun takımı Al Ahli, Sow’un yerine transferin son gününde Hajduk Split takımından Ante Erceg’i transfer etti. Bursaspor’un eli böylece daha da güçlendi. Sow'un Bursaspor'un teklifini kabul etmesiyle birlikte resmi imzaların atılacağı da öğrenildi.


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