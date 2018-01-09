Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow Bursaspor'a doğru

Erdinç Şahin

’da ligin ikinci yarısında gol yollarında daha etkili olabilmek için transfer gündeminin bir numaralı ismi olanyeni gelişmeler yaşanıyor.Yeşil-beyazlı takım, 31 yaşındaki futbolcu için yarım sezonluk 750 bin Euro teklif etti ve beklemeye geçti. Bu gelişmenin ardından golcü futbolcunun takımıyerine transferin son günündetakımındantransfer etti. Bursaspor’un eli böylece daha da güçlendi. Sow'un Bursaspor'un teklifini kabul etmesiyle birlikte resmi imzaların atılacağı da öğrenildi.