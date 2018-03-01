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Fenerbahçeli Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'ya 2 maç men ve 13 bin TL para cezası vermişti. Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi

Fenerbahçeli Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi
TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi saha olayları ve kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle sevk ederken Fernandao’yu tedbirli olarak “hakaret” gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmişti. PFDK tarafından verilen 2 maç ceza, Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Fernandao bu akşam oynanacak Beşiktaş maçında cezasını çekecek ve ligdeki Akhisar maçında forma giyebilecek.

İşte Tahkim Kurulu'nun kararı:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana ile ilgili PFDK'nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 - K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile;


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