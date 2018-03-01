Fenerbahçeli Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi

TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe
’yi saha olayları ve kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle sevk ederken Fernandao’yu
tedbirli olarak “hakaret” gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmişti. PFDK tarafından verilen 2 maç ceza, Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Fernandao bu akşam oynanacak Beşiktaş maçında cezasını çekecek ve ligdeki Akhisar maçında forma giyebilecek.
İşte Tahkim Kurulu'nun kararı:
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana ile ilgili PFDK'nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 - K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile;
Erdinç Şahin