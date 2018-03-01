Fenerbahçeli Fernandao'nun cezası 1 maça indirildi

Erdinç Şahin

’yi saha olayları ve kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle sevk ederkentedbirli olarak “hakaret” gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmişti. PFDK tarafından verilen 2 maç ceza, Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Fernandao bu akşam oynanacak Beşiktaş maçında cezasını çekecek ve ligdeki Akhisar maçında forma giyebilecek.Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana ile ilgili PFDK'nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 - K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile;