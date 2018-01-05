Fenerbahçeli Fernandao ve Daiana Santana'nın özel anları

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Fernandao karısı Daiana Santana'nın yatak odası pozlarını paylaştı!

Erdinç Şahin

, sosyal medya hesabından çok özel bir paylaşım yaptı. Eşiile yataktaki görüntülerini paylaşan, takipçilerini şaşırttı.Fenerbahçe'deki kariyerinin devre arasında sona ermesi beklenen Fernandao daha önce de karısının yatak odasındaki görüntülerini paylaşmıştı.19 yaşında futbola başlayan, 21 yaşında profesyonel olanbuna rağmen ekonomik anlamda zor günler geçirdi.Bahia’daki performansıyla başarı basamaklarını tırmanan Sambacı, 2013- 14 sezonunun devre arasında Bursaspor’a imza attı, 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Zor günleri geride bırakan Brezilyalı, şu anda senelik 1.6 milyon Euro kazanan, ekonomik anlamda son derece rahat bir futbolcu haline geldi.