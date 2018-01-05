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Fenerbahçeli Fernandao ve Daiana Santana'nın özel anları

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Fernandao, Instagram hesabından takipçilerini şaşırtan bir paylaşım daha yaptı. Karısının özel anlarını paylaşan Fenerbahçeli futbolcu takipçilerinden tepki gördü

 

Fenerbahçeli Fernandao ve Daiana Santana'nın özel anları
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao Santana, sosyal medya hesabından çok özel bir paylaşım yaptı. Eşi Daiana Santana ile yataktaki görüntülerini paylaşan Fernandao, takipçilerini şaşırttı. 
 

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Fenerbahçe'deki kariyerinin devre arasında sona ermesi beklenen Fernandao daha önce de karısının yatak odasındaki görüntülerini paylaşmıştı.

Fernandao karısı Daiana Santana'nın yatak odası pozlarını paylaştı!Fernandao karısı Daiana Santana'nın yatak odası pozlarını paylaştı!

19 yaşında futbola başlayan, 21 yaşında profesyonel olan Fernandao buna rağmen ekonomik anlamda zor günler geçirdi.

İşte o görüntüler:



Bahia’daki performansıyla başarı basamaklarını tırmanan Sambacı, 2013- 14 sezonunun devre arasında Bursaspor’a imza attı, 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Zor günleri geride bırakan Brezilyalı, şu anda senelik 1.6 milyon Euro kazanan, ekonomik anlamda son derece rahat bir futbolcu haline geldi.

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