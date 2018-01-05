Fenerbahçeli Fernandao ve Daiana Santana'nın özel anları

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao Santana
, sosyal medya hesabından çok özel bir paylaşım yaptı. Eşi Daiana Santana
ile yataktaki görüntülerini paylaşan Fernandao
, takipçilerini şaşırttı.
DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI
Fenerbahçe'deki kariyerinin devre arasında sona ermesi beklenen Fernandao daha önce de karısının yatak odasındaki görüntülerini paylaşmıştı.
Fernandao karısı Daiana Santana'nın yatak odası pozlarını paylaştı!
19 yaşında futbola başlayan, 21 yaşında profesyonel olan Fernandao
buna rağmen ekonomik anlamda zor günler geçirdi.
İşte o görüntüler:
Bahia’daki performansıyla başarı basamaklarını tırmanan Sambacı, 2013- 14 sezonunun devre arasında Bursaspor’a imza attı, 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Zor günleri geride bırakan Brezilyalı, şu anda senelik 1.6 milyon Euro kazanan, ekonomik anlamda son derece rahat bir futbolcu haline geldi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin