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Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Whatsapp'tan yazıştı!

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray’ın mağlubiyeti ile coştular. Whatsapp gruplarında yazışan Sarı-Lacivertliler, “Galatasaray’ı yakaladık. Pazar günü Beşiktaş’ı da yarışın dışına itebiliriz. Artık her şey elimizde” dediler.

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Whatsapp'tan yazıştı!
Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti, Fenerbahçeli futbolcularda doping etkisi yaptı. Koita'nın attığı golle skorun 2-1 olmasının ardından Sarı-Lacivertli futbolcuların kurduğu Whatsapp grubunda koyu bir muhabbet başladı... Valbuena, Fransa'dan bildiği Koita'nın golüne oldukça sevinirken, Brezilyalı oyuncular Souza ve Giuliano "Kasımpaşaaaaa" mesajlarıyla sevinçlerini gösterdiler.
 

"GALATASARAY'I YAKALADIK"


Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Takımın hemen her bireyi sevincini grupta arkadaşlarıyla paylaştı. Futbolcuların ortak fikri ise şuydu: "Galatasaray'ı yakaladık. Önümüzde pazar günü Beşiktaş'ı yarışın dışına itme şansı var. Her şey bizim elimizde. Son maçlardaki gibi mücadele edersek, bu ligde her takımı yeneriz. Şampiyonluğu kazanmak için yapmamız gereken tek şey, birbirimize inanmak ve takım için oynamak..."
 

İŞİN SIRRI FERNANDAO'DA!


Fenerbahçe'nin formda golcüsü Fernandao, Sarı-Lacivertlileri zirveye taşıdı. Fernandao'nun 4 gol attığı Göztepe, Başakşehir (2) ve Alanya maçlarını kazanan Fenerbahçe, Brezilyalı'nın suskun kaldığı Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında 1 puanla yetindi... Gözler şimdi Beşiktaş derbisinde. Fernandao'nun ilk 11 başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Üstelik oyuncunun ne Bursaspor ne de Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a golü bulunmuyor.


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