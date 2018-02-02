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Fenerbahçeli futbolculardan taraftarların çağrısına destek

Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal, Roman Neustaedter ve Josef de Souza, sarı-lacivertli taraftar gruplarının destek bildirisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi

Fenerbahçeli futbolculardan taraftarların çağrısına destek
Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın oyuncuları, zorlu maçların önemine değinerek, taraftarlardan desteklerine devam etmelerini istedi.

Mehmet Topal: Biz, birlikte olursak güçlüyüz

Oyunculardan Mehmet Topal, taraftar gruplarının yayımladığı bildirinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Aslında bunu birkaç ay önce yapsaydık çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Biz, birlikte olursak güçlüyüz. Eğer, bölünmeler, ayrılmalar olursa bu takıma olumsuz bir şekilde yansır. Ancak birlikte olursak, bazı şeyleri başarabiliriz. Bizim başarılı olmamızı istemeyen insanları, ancak birlikte olarak yenebiliriz. Taraftarlar sonuna kadar bize desteklerini esirgemesinler. Gücümüzün son damlasına kadar mücadele edip, inşallah şampiyonluğu taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Neustaedter: Taraftarların yanımızda durması çok önemli

Sarı-lacivertli takımın Rus savunma oyuncusu Roman Neustaedter ise taraftarların desteğiyle Gençlerbirliği karşısında iyi bir maç çıkarmayı planladıklarını aktararak, şunları söyledi:
"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım stat dolu olur. Çünkü taraftarlarımız bizim için itici güç olduğu kadar rakipler için de zorlayıcı faktör. Taraftarların yanımızda durması bizim için özellikle de öz güven açısından çok önemli. Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece maçlarda daha iyi olup, kazanıyoruz."

Josef De Souza: Yarın stadı doldurup, bizi desteklemelerini bekliyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza ise taraftar desteğinin önemine değinerek, "Taraftarların destek açıklamaları; bizi çok mutlu ediyor ve cesaretlendiriyor. Taraftarlarımız bizim arkamızda olduğu sürece, rakiplerin bizi yenmesi daha da zorlaşıyor. Bu ilgi ve sevgi için çok teşekkür ediyorum. Yarın stadı doldurup, bizi desteklemelerini beliyoruz. Tabii ki zor maç olacak. Çok iyi çalışıyoruz ve kazanmaya devam ediyoruz. Bu maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.


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