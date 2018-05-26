Fenerbahçeli Giuliano'ya müjdeli haber!
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan Fenerbahçeli Giuliano'ya ülkesinden müjdeli haber geldi.
Brezilya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası kadrosuna eski Beşiktaş'a veda eden Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano girememişti.
Teknik direktör Tite'nin sakatlık ihtimaline karşı oluşturduğu 12 kişilik yedek kadroda ise Sarı Lacivertliler'in yıldızı kendine yer bulmayı başardı.
İşte Brezilya'nın yedek kadrosunda yer alan isimler:
Neto (Valencia), Rafinha (Bayern Münih), Alex Sandro (Juventus), Dedé (Cruzeiro), Rodrigo Caio (Sao Paulo), Maicon (Gremio), Lucas Paqueta (Flamengo), Rodriguinho (Corinthians), Arthur (Gremio), Giuliano (Fenerbahçe), Dudu (Palmeiras), Luan (Gremio)