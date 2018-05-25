Yaz transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'nin yıldız isimlerine dair transfer dedikoduları hızla artıyor.

Son olarak Sarı Lacivertli ekibin Brezilyalı ön liberosu Josef De Souza için Ada basını tarafından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

12,5 MİLYON EURO

The Sun gazetesi, İstanbul'daki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde 29 yaşındaki oyuncuyla bir süredir ilgilendiği öne sürülen Wolverhampton Wanderers'ın Fenerbahçe'ye tam 11 milyon sterlin (12,5 milyon euro) ödemeye hazır olduğunu duyurdu.

Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Josef, bu sezon 41 maçta forma giyerek takımın değişilmez isimlerinden biri olmuştu.



