Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Olimpik Lyon'dan kadrosuna kattığı Matiheu Valbuena, bu sezon Sarı Lacivertliler'de yeteri kadar süre alamamıştı.

Hakkında ülkesi Fransa'ya döneceğine yönelik dedikodular çıkan 33 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara son noktayı bugün yaptığı açıklamayla koydu.

Gironde şehrinde kendi adını taşıyan sahanın açılışına katılan Valbuena, basın mensuplarının olası bir transferine yönelik sorularına şu şekilde yanıt verdi:

"Şu an için Fransa'ya dönmek gibi bir niyetim yok. İstanbul güzel bir şehir ve burada kendimi iyi hissediyorum."