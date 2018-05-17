Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla'nın Universidad de Chile'ye transfer olacağı iddia edilmişti.

Oyuncunun menajeri Arturo Jimenez ise Şili'de yayım yapan Encancha adlı internet sitesine verdiği röportajda bu dedikodulara son noktayı koydu.

"SENEYE DE FENERBAHÇE'DE!"

Sarı Lacivertli yıldızın Universidad de Chile'de oynama arzusunu inkar etmeyen Jimenez, "Ancak şimdi bunun zamanı değil. Önünde Avrupa'da değerlendirebileceği uzun yıllar var." şeklinde konuştu.

Jimenez, oyuncusunun önümüzdeki sezon da kesin olarak Fenerbahçe'de forma giyeceğini söyledi.





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