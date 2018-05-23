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Fenerbahçeli Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunun rengini açıkladı. Mehmet Ali Erbil, ''Aziz Yıldırım'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor" dedi

23 Mayıs 2018, Çarşamba 09:35 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018, Çarşamba 09:49
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Girne'de bulunan Rocks Hotel'de sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, lafı taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye getirdi. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunun rengini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğunu belirten şovmen, "Fenerbahçe Kulübü'ne üyeyim ama aidatları yatırmamıştım. Bu yüzden üyeliğim iptal edilmiştir diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. 2000 yılından bu yana kongre üyeliğim ve oy kullanma hakkım varmış. Birileri sağ olsun aidatlarımı yatırmış.' dedi.

''OYUM ALİ KOÇ'A''

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, Aziz (Yıldırım) Başkan'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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