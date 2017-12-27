Fenerbahçeli oyuncular tek ses: ‘Şampiyonluğa inanmayan gelmesin’

"İNANMAYAN İKİNCİ YARI GELMESİN"

TATİLDE DE DURMAK YOK!

FİKSTÜRÜN ZORLUĞU FIRSAT

Erdinç Şahin

daha ilk yarısı bitti ama ikinci yarıdaki zorlu maraton içinfutbolcular şimdiden tek vücut olmuş durumdalar…Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre; sezona çok kötü bir başlangıç yapan fakat son 10 maçta yenilmeyip 22 puan toplayan Sarı-Lacivertliler'de Konyaspor maçında son anda kaçırılan galibiyet moralleri bozsa da oyuncular geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.Öyle ki keyiflerin yerinde olduğu Samandıra'da futbolcular dün ilk yarının son antrenmanını yaparken Samandıra'da bir cümle başta kaptanlar olmak üzere herkesin diline pelesenk oldu. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek olan Sarı-Lacivertliler'de yerlisinden yabancısına tüm futbolcuların dilinde “Beyler, şampiyonluğa inanmayan varsa ikinci yarı gelmesin” şeklinde cümle yer aldı. 2-3 haftadır Samandıra'da bolca dillendirilen ‘şampiyonluk' kelimesi teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.Teknik direktör Aykut Kocaman, Antalya kampına tüm futbolcuların hazır gelmesini istiyor… Bunun için de kısa süreli ara tatilde oyuncular hem dinlenecek hem de çalışacaklar. Tecrübeli teknik adam futbolcuların izinli oldukları bir haftaya da özel programlar koydu.oyuncuları ile yaptığı toplantıda maçların son yarım saatlerinde rakibe kurdukları baskıyı ligin ikinci yarısında 90 dakikaya yayma hedefinde olacaklarını ve bunun için Antalya'da fizik kondisyon içeren yüksek dozda antrenmanlar yapacaklarını söyledi.Futbolcular ayrıca teknik direktörgibi ikinci yarıdaki zor fikstürü aynı zamanda bir fırsat olarak değerlendiriyor. Sarı-Lacivertli futbolcular kendi aralarında yaptıkları toplantılarda bu dönemin başı dik bir şekilde atlatılması halinde şampiyonluğun en güçlü favorisi olacaklarına inanıyorlar. Kısacasıfutbolcular devre arasına şampiyonluğa inançlı giriyorlar.