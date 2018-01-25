Fenerbahçeli Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı

BESLENME SORUNU DEVAM EDİYOR

Erdinç Şahin

'nin kadro dışı bıraktığı orta saha oyuncusuuzun süre sonra ortaya çıktı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Ozan Tufan'ın, kebapçıda çekildiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok sayıda takımla görüşmelerini sürdüren Ozan Tufan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ozan Tufan, Yeniköy'de bir Ocakbaşı restoranda görüntülendi.Fenerbahçe'de dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun kadro dışı kaldığı dönemde de saat 23 sularında kebapçıda görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.(Futbol Arena)