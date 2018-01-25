Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçeli Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı

Uzun süredir gündemde yer almayan ve Avrupa'da takım arayışlarını sürdüren Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı.
 

Fenerbahçeli Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, uzun süre sonra ortaya çıktı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Ozan Tufan'ın, kebapçıda çekildiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.
 
Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok sayıda takımla görüşmelerini sürdüren Ozan Tufan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ozan Tufan, Yeniköy'de bir Ocakbaşı restoranda görüntülendi. 
 

BESLENME SORUNU DEVAM EDİYOR


Fenerbahçe'de dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun kadro dışı kaldığı dönemde de saat 23 sularında kebapçıda görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

(Futbol Arena)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

19. hafta hakemleri belli oldu

19. hafta hakemleri belli oldu
Galatasaray'ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz'den teşekkür

Galatasaray'ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz'den teşekkür
Ömer Aşıklı New Orleans Pelicans deplasmanda galip

Ömer Aşıklı New Orleans Pelicans deplasmanda galip
Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'yı ağırlayacak
Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda

Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçını gergin hale getirenler var

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçını gergin hale getirenler var
Altay'da forvet çöktü

Altay'da forvet çöktü

Giuliano'nun yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena

Giuliano'nun yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena
Balıkesirspor Baltok'tan Fair Play'lik harekete teşekkür

Balıkesirspor Baltok'tan Fair Play'lik harekete teşekkür
Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek

Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek
Gençlerbirliği'nde 5 kritik maç öncesi ince hesaplar

Gençlerbirliği'nde 5 kritik maç öncesi ince hesaplar