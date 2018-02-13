Fenerbahçeli yıldız Nabil Dirar 3 güzelle yakalandı!

SALDIRGAN ARKADAŞ

Erdinç Şahin

Gecenin ilk vukuatına imza atan isim’ninDirar, Başakşehir galibiyetini 3 güzelle Ortaköy’deki Blackk adlı mekanda kutladı.Takvim’in haberine göre; Saat 05.30’da güzellerle kapıda beliren Nabil Dirar, patlayan flaşlarla şoke oldu. Futbolcunun yanındaki arkadaşları devreye girip muhabirin fotoğraf makinesini almaya çalıştı.İngilizce küfürler edip eliyle görüntü alınmasını engellemeye çalışan kişi, başarılı olamayınca para teklif edip fotoğrafların silinmesini istedi.Ancak holiganın bu ahlaksız teklifi karşılık bulmadı.(Milliyet)